Η πρώτη γυναίκα που κερδίζει το Kentucky Derby στα 152 χρόνια υπαρξής του

Το περασμένο Σάββατο, στον διάσημο ιππόδρομο Churchill Downs στο Κεντάκι των ΗΠΑ, η Cherie DeVaux έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που προπονεί άλογο και κατακτά τη νίκη στο Kentucky Derby, τον θρυλικό αγώνα γνωστό και ως «Run for the Roses».Το Golden Tempo, το άλογο με το οποίο αγωνιζόταν, ξεκινώντας από την τελευταία θέση με απόδοση 23-1, έκανε μια εντυπωσιακή ανατροπή και τερμάτισε πρώτο, χαρίζοντάς της μια ιστορική νίκη.Για περισσότερα από δέκα χρόνια, η Cherie DeVaux προπονούσε άλογα άλλων και ονειρευόταν τη στιγμή που θα έπαιρνε η ίδια τα ηνία. Το όνειρό της όχι μόνο πραγματοποιήθηκε, αλλά ξεπέρασε κάθε προσδοκία.Η ίδια ξεκίνησε από χαμηλά, δουλεύοντας σε στάβλους για άλλους μεγάλους αθλητές και προπονητές, όπως ο Chuck Simon, και στη συνέχεια ως βοηθός προπονητή. Το 2018 απέκτησε την άδεια προπονήτριας και αποφάσισε να ακολουθήσει τη δική της πορεία.«Ξεκίνησε από μια συζήτηση με τον σύζυγό μου», δήλωσε η 44χρονη προπονήτρια στο WLEX-TV. «Είχα πια εξαντληθεί ως βοηθός προπονητή. Ήθελα να κάνω κάτι δικό μου, να έχω και μια πιο προσωπική εμπειρία και ζωή».Το αρχικό της πλάνο ήταν να δοκιμάσει για τρία χρόνια, όμως η πρώτη της νίκη ήρθε μόλις 11 μήνες αργότερα από τη στιγμή που ανέλαβε. Παρά την επιβράδυνση που έφερε η πανδημία, δεν σταμάτησε και το 2024 κατέκτησε το Breeder’s Cup.Η πρώτη της συμμετοχή στο Kentucky Derby αποδείχθηκε και καθοριστική. Το Golden Tempo, όπως και η ίδια, διένυσε μια δύσκολη διαδρομή μέχρι την κορυφή, καταφέρνοντας να προσπεράσει το φαβορί Renegade με ένα εντυπωσιακό τελικό σπριντ.