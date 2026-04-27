Pink: Η χειρονομία προς την έφηβη κόρη της μπροστά στον φακό και η αμηχανία της 14χρονης (βίντεο)

Η Pink έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση με την κόρη της, στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «The Lost Boys» στο Μπρόντγουεϊ. Η 14χρονη Willow Sage, που είναι πλέον ψηλότερη από τη μητέρα της, φορούσε ένα κόκκινο strapless μάξι φόρεμα με cut-out στη φούστα. Η μητέρα της μάλιστα, μπροστά στον φακό, προχώρησε σε μια μητρική χειρονομία, ελέγχοντας τη φούστα αν δείχνει «σωστά», προκαλώντας στιγμιαία την αμηχανία της κόρης.