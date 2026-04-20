Ρέμπερ Γουίλσον: Παραπέμφθηκε σε δίκη, εξαιτίας αναρτήσεων στα social media

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτό το διάστημα στο Σίδνεϊ μια πολύκροτη δίκη με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό Rebel Wilson.Σύμφωνα με τις καταθέσεις της Δευτέρας, 20 Απριλίου, η ηθοποιός κατηγορείται για δυσφήμιση από την ηθοποιό και πρωταγωνίστρια της ταινίας The Deb, Charlotte MacInnes. Η Chalotte MacInnes ισχυρίζεται ότι η Rebel Wilson υπαινίχθηκε ψευδώς σε αναρτήσεις της στο Instagram ότι η ίδια της εκμυστηρευτεί ότι είχε υποστεί σεξουαλική παρενόχληση από έναν από τους παραγωγούς της ταινίας.Η Rebel Wilson αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε ότι η συνάδελφός της είχε καταφύγει και σε καταγγελία για το περιστατικό, αλλά αργότερα ανακάλεσε την καταγγελία της με αντάλλαγμα επαγγελματικές ευκαιρίες.Η πλευρά της Charlotte MacInnes κάνει λόγο για «κακόβουλες κατασκευές» που έχουν πλήξει τη φήμη της, ενώ ζητά αποζημίωση. Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι ουδέποτε υπήρξε επίσημη καταγγελία και ότι το περιστατικό χρησιμοποιήθηκε αργότερα σε επαγγελματική διαμάχη γύρω από την παραγωγή της ταινίας.