Τσερνόμπιλ: Το ζευγάρι που παντρεύτηκε λίγες ώρες μετά το χειρότερο πυρηνικό ατύχημα στον κόσμο

Ο γάμος των Iryna Stetsenko και Serhiy Lobanov έγινε κάτω από εξαιρετικά παράξενες και τραγικές συνθήκες: λίγες ώρες μετά το χειρότερο πυρηνικό ατύχημα στον κόσμο, στο εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ και μάλιστα σε απόσταση κάτω των τεσσάρων χιλιομέτρων από τη μονάδα, στη σοβιετική τότε πόλη του Πρίπιατ.