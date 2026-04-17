Το «κοστούμι» του θύματος: Γιατί η κοινωνία επιμένει να δικάζει την εικόνα και όχι το έγκλημα;

Καθώς γράφονται αυτές οι γραμμές, πέφτει η αυλαία σε μια ζωή που δεν πρόλαβε καν να ξεκινήσει: η Μυρτώ οδηγείται στην τελευταία της κατοικία στο Αργοστόλι.Η τραγική είδηση του θανάτου της δεν είναι απλώς μια ακόμα μαύρη επικεφαλίδα, αλλά ο καθρέφτης μιας κοινωνίας που αρνείται πεισματικά να κοιτάξει την ουσία, προτιμώντας να «ξεψαχνίζει» την εικόνα των θυμάτων. Με μια τρομακτική ταχύτητα, το ψηφιακό δικαστήριο των social media άρχισε να αναλύει φωτογραφίες, να κρίνει το ύφος και να αναζητά σημάδια που υποτίθεται ότι δικαιολογούσαν την τραγική της κατάληξη, αποδεικνύοντας πόσο εύκολα μια ολόκληρη ύπαρξη επιχειρείται να χωρέσει σε μερικά pixel.