Απαγόρευση των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών; Καιρός ήταν!

Ηαπόφαση του πρωθυπουργού είναι ένα πρώτο βήμα για να διορθωθεί ένα τεράστιο λάθος που συνέβη από το 2010 και έπειτα, μια προσπάθεια να διασωθεί η παιδική και εφηβική ηλικία.Πιο παθιασμένη με το θέμα από ποτέ, η Ελιάνα Χρυσικοπούλου εξηγεί τη σύνδεση μεταξύ smartphones και εφηβικού άγχους, κατάθλιψης και απομόνωσης, παραθέτει όλα τα δεδομένα που δείχνουν πόσο εθιστικά και καταστροφικά είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις ευάλωτες ηλικίες και εξηγεί γιατί «δεν απαγορεύουμε στα παιδιά να έχουν πρόσβαση στις πλατφόρμες, αλλά απαγορεύουμε στις πλατφόρμες να έχουν πρόσβαση στα παιδιά μας».