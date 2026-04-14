Το viral «κόλπο» των γονιών για τα ξεσπάσματα θυμού: Το γυναικείο όνομα που σταματά το κλάμα σε δευτερόλεπτα

Ημία λέξη που χρησιμοποιούν οι γονείς για να σταματήσουν τα ξεσπάσατα θυμού των νηπίων τους, δεν θυμίζει σε τίποτα εκείνες που έχουμε συνηθίσει. Μάλιστα, αυτό το απρόσμενο parenting hack κάνει τον γύρο των social media και φαίνεται να βάζει τέλος στα tantrums των μικρών παιδιών μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.Σύμφωνα με βίντεο που γίνονται viral στο TikTok, αρκετοί γονείς δοκιμάζουν να φωνάξουν απλώς ένα όνομα, όταν τα μικρά παιδιά τους ξεσπούν σε φωνές και κλάματα και αυτό είναι αρκετό για να τα κάνει να σταματήσουν.Σε ένα από τα πιο δημοφιλή video της πλατφόρμας, μια μητέρα καταγράφει τον σύντροφό της να προσποιείται ότι καλεί κάποιον έξω από το αυτοκίνητο: «Jessica, έλα εδώ». Το παιδί, που μέχρι εκείνη τη στιγμή έκλαιγε και φώναζε, σταματά και κοιτάζει γύρω του προσπαθώντας να καταλάβει τι συμβαίνει.