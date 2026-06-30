Ο διπλωμάτης Βανς και ο σκληρός Ρούμπιο: Οι δύο «γραμμές» που συγκρούονται μέσα στην κυβέρνηση Τραμπ για το Ιράν

Το Axios αποκαλύπτει τις διαφορετικές προσεγγίσεις στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για το Ιράν επηρεάζουν το Ισραήλ, τον Λίβανο και τη Μέση Ανατολή - Οι τρεις παράλληλες συμφωνίες που τελούν υπό επεξεργασία