Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι και Μόνικα Μπελούτσι: Ανέδειξαν το ίδιο ελληνικό τραγούδι

Ένα ελληνικό τραγούδι επέλεξαν δύο celebrities, οι Rosie Huntington-Whiteley και Monica Bellucci, να επενδύσουν ηχητικά αναρτήσεις τους στο Instagram. Πρόκειται για το «Μεταμορφώσεις» που ερμηνεύει η Matina Sous Peau, σε στίχους και μουσική Γιώργου Ρωμανού, αλλά είχε ερμηνεύσει πρώτος ο Βλάσης Μπονάτσος.