H Vans συνεργάζεται με SZA, Travis Barker και Hayley Williams για το νέο λανσάρισμα του Authentic
Με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από τη δημιουργία του, το brand συγκεντρώνει ένα δυναμικό καστ από καλλιτέχνες και skateboarders που εκφράζουν το πνεύμα της αυθεντικότητας και της ελευθερίας που πάντα χαρακτήριζε τη Vans.
Η Vans επιστρέφει με μια νέα παγκόσμια καμπάνια για την άνοιξη του 2026, τιμώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα παπούτσια της ιστορίας της: το Authentic. Στην καμπάνια «Off The Wall» συμμετέχουν η SZA, ο Travis Barker, η Hayley Williams και ο Franz Lyons, μαζί με τους skateboarders Lizzie Armanto και T-Funk. Όλοι τους εκπροσωπούν διαφορετικές πτυχές της σύγχρονης κουλτούρας, αλλά μοιράζονται το ίδιο δημιουργικό ένστικτο: την ανάγκη να εκφράζονται χωρίς κανόνες.
