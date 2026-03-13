H Vans συνεργάζεται με SZA, Travis Barker και Hayley Williams για το νέο λανσάρισμα του Authentic

Η Vans επιστρέφει με μια νέα παγκόσμια καμπάνια για την άνοιξη του 2026, τιμώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα παπούτσια της ιστορίας της: το Authentic. Στην καμπάνια «Off The Wall» συμμετέχουν η SZA, ο Travis Barker, η Hayley Williams και ο Franz Lyons, μαζί με τους skateboarders Lizzie Armanto και T-Funk. Όλοι τους εκπροσωπούν διαφορετικές πτυχές της σύγχρονης κουλτούρας, αλλά μοιράζονται το ίδιο δημιουργικό ένστικτο: την ανάγκη να εκφράζονται χωρίς κανόνες.



