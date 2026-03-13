Δέκα tips & tricks για να μειώσουμε το πρήξιμο στην περιοχή των ματιών

Ακόμα κι αν προσέχουμε τη διατροφή μας, πίνουμε αρκετό νερό και κοιμόμαστε καλά, τα πρησμένα μάτια το πρωί μπορούν να εμφανιστούν χωρίς προειδοποίηση. Η περιοχή γύρω από τα μάτια είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και με τα χρόνια είναι φυσιολογικό να βλέπουμε αλλαγές, όπως πρήξιμο ή σακούλες. Οι ειδικοί εξηγούν ότι πριν προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τι το προκαλεί. Τα πρησμένα μάτια μπορεί να σχετίζονται με πολλούς παράγοντες, όπως η κληρονομικότητα, η κατακράτηση υγρών, οι αλλεργίες, η έκθεση στον ήλιο, η έλλειψη ύπνου αλλά και η διατροφή μας. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν αρκετοί απλοί τρόποι που μπορούν να βοηθήσουν την περιοχή να δείχνει πιο ξεκούραστη.Patches ματιών με καφεΐνηΗ καφεΐνη δεν μας ξυπνά μόνο το πρωί αλλά βοηθά και την επιδερμίδα. Τα patches με καφεΐνη και αντιοξειδωτικά μπορούν να μειώσουν το πρήξιμο. Ένα καλό tip είναι να τα φυλάμε στο ψυγείο για πιο δροσερή εφαρμογή.