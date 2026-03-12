O πρώην της Μπρίτνεϊ Σπίαρς λέει ότι η τραγουδίστρια έχει βιώσει καταπίεση όπως οι γυναίκες στο Ιράν (βίντεο)

ΟSam Asghari μίλησε δημόσια για την πρώην σύζυγό του, Britney Spears, λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, εκφράζοντας την υποστήριξή του και κάνοντας μια προσωπική σύγκριση με τις εμπειρίες καταπίεσης που έχει δει στη χώρα καταγωγής του, το Ιράν.Ο ηθοποιός εμφανίστηκε στο τηλεοπτικό πρόγραμμα Piers Morgan Uncensored στις 11 Μαρτίου, όπου αρχικά συζητούσε για την κατάσταση στο Ιράν. Στο τέλος της συνέντευξης, ο παρουσιαστής Piers Morgan τον ρώτησε για την πρώην σύζυγό του και τη σύλληψή της στις 4 Μαρτίου.Ο γυμναστής ανέφερε ότι μεγαλώνοντας στο Ιράν είχε έντονη επίγνωση της καταπίεσης που βιώνουν πολλές γυναίκες. «Χωρίς να συγκρίνω καθόλου τις δύο καταστάσεις», είπε, «πιστεύω ότι και εκείνη, με έναν τρόπο, είχε βιώσει καταπίεση από ανθρώπους που την εκμεταλλεύτηκαν. Σε κάποιο βαθμό, είχε παρόμοια εμπειρία με όσα βλέπουμε να συμβαίνουν σε γυναίκες στο Ιράν».Ο ίδιος περιέγραψε τον εαυτό του ως υποστηρικτή των δικαιωμάτων των γυναικών και της ελευθερίας της έκφρασης, σημειώνοντας ότι τον είχε σοκάρει το γεγονός ότι μια γυναίκα στην Αμερική μπορούσε να βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση ελέγχου και περιορισμών.