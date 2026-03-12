H Billie Eilish σε συζητήσεις για το κινηματογραφικό της ντεμπούτο
Στη μεταφορά στις οθόνες του μυθιστορήματος The Bell Jar.

ΗBillie Eilish φαίνεται ότι ετοιμάζεται να κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο ως ηθοποιός, καθώς βρίσκεται σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στη νέα μεταφορά του μυθιστορήματος The Bell Jar της Sylvia Plath.

 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ταινία θα σκηνοθετηθεί από τη Sarah Polley, η οποία θα αναλάβει και τη διασκευή του βιβλίου για λογαριασμό της Focus Features. Πρόκειται για το πρώτο κινηματογραφικό της πρότζεκτ μετά την ταινία Women Talking (2022), για την οποία κέρδισε Όσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου και ήταν υποψήφια και για καλύτερη ταινία.

