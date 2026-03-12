«AI Brain Fry»: Γιατί νιώθουμε εξουθενωμένοι μετά τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη δουλειά

Ηέντονη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) στην εργασία μπορεί να προκαλέσει αυτό που ερευνητές του Πανεπιστημίου του Harvard ονόμασαν «AI brain fry», δηλαδή πνευματική κόπωση ή «κάψιμο εγκεφάλου».Η μελέτη, που βασίστηκε σε περισσότερους από 1.400 Αμερικανούς εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης σε μεγάλες εταιρείες, διαπίστωσε ότι περίπου το 14% των συμμετεχόντων ένιωθε «νοητική ομίχλη» (brain fog) έπειτα από εντατική αλληλεπίδραση με συστήματα AI. Τα συμπτώματα περιλάμβαναν δυσκολία συγκέντρωσης, πιο αργή λήψη αποφάσεων και πονοκεφάλους.Το πρόβλημα φαίνεται να γίνεται πιο συχνό καθώς οι εταιρείες ζητούν από όλο και περισσότερους εργαζόμενους να δημιουργούν και να παρακολουθούν AI agents, τα οποία μπορούν να εκτελούν εργασίες με μικρή ανθρώπινη επίβλεψη. «Αντί να κερδίζουμε χρόνο για σημαντική δουλειά, η εναλλαγή μεταξύ πολλών εργαλείων γίνεται η βασική εμπειρία της χρήσης AI», σημειώνει η μελέτη.