Louis Vuitton Fall/Winter 2026: Οι ωραιότερες εμφανίσεις από τη front row

Ο οίκος Louis Vuitton παρουσίασε χθες τη γυναικεία συλλογή Fall-Winter 2026, σχεδιασμένη από τον Nicolas Ghesquière, στην Cour Carrée du Louvre στο Παρίσι, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας. Όπως κάθε φορά, η επίδειξη του οίκου συγκέντρωσε ένα πραγματικό σύμπαν αστέρων: brand ambassadors, σταθερές αξίες του οίκου αλλά και νέα πρόσωπα του παγκόσμιου style radar.



