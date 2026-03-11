Louis Vuitton Fall/Winter 2026: Οι ωραιότερες εμφανίσεις από τη front row
MARIE CLAIRE

Louis Vuitton Fall/Winter 2026: Οι ωραιότερες εμφανίσεις από τη front row

Ποιες celebrities βρέθηκαν στην πρώτη σειρά της επίδειξης και τι φόρεσαν.

Louis Vuitton Fall/Winter 2026: Οι ωραιότερες εμφανίσεις από τη front row

Ο οίκος Louis Vuitton παρουσίασε χθες τη γυναικεία συλλογή Fall-Winter 2026, σχεδιασμένη από τον Nicolas Ghesquière, στην Cour Carrée du Louvre στο Παρίσι, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας. Όπως κάθε φορά, η επίδειξη του οίκου συγκέντρωσε ένα πραγματικό σύμπαν αστέρων: brand ambassadors, σταθερές αξίες του οίκου αλλά και νέα πρόσωπα του παγκόσμιου style radar.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης