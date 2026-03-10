Ζεντάγια: Η βέρα στο δάχτυλό της που εντείνει τις φήμες για τον γάμο της και το ολόλευκο φόρεμα (εικόνες)
Στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού
Η Zendaya εμφανίστηκε με bridal αισθητική στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού, τροφοδοτώντας τις φήμες περί γάμου της με τον Tom Holland.
Την Τρίτη 10 Μαρτίου, η ηθοποιός βρέθηκε στο fashion show του οίκου Louis Vuitton. Φωτογραφήθηκε έξω από το show, που πραγματοποιήθηκε στο μουσείο του Λούβρου, φορώντας ένα λεπτό χρυσό δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι. Πόζαρε με τα χέρια ενωμένα μπροστά από τη μέση της και καθώς έβαζε τα μαλλιά της πίσω από τα αυτιά, το δαχτυλίδι ήταν εμφανές.
