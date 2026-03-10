Ζεντάγια: Η βέρα στο δάχτυλό της που εντείνει τις φήμες για τον γάμο της και το ολόλευκο φόρεμα (εικόνες)
MARIE CLAIRE

Ζεντάγια: Η βέρα στο δάχτυλό της που εντείνει τις φήμες για τον γάμο της και το ολόλευκο φόρεμα (εικόνες)

Στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού

Ζεντάγια: Η βέρα στο δάχτυλό της που εντείνει τις φήμες για τον γάμο της και το ολόλευκο φόρεμα (εικόνες)
Η Zendaya εμφανίστηκε με bridal αισθητική στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού, τροφοδοτώντας τις φήμες περί γάμου της με τον Tom Holland.

 
Την Τρίτη 10 Μαρτίου, η ηθοποιός βρέθηκε στο fashion show του οίκου Louis Vuitton. Φωτογραφήθηκε έξω από το show, που πραγματοποιήθηκε στο μουσείο του Λούβρου, φορώντας ένα λεπτό χρυσό δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι. Πόζαρε με τα χέρια ενωμένα μπροστά από τη μέση της και καθώς έβαζε τα μαλλιά της πίσω από τα αυτιά, το δαχτυλίδι ήταν εμφανές.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης