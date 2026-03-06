Ούτε κόκκινα χαλιά, ούτε viral καμπάνιες: Το The Row ψιθυρίζει, κι όμως το ακούμε

Πριν η μινιμαλιστική κομψότητα της Carolyn Bessette-Kennedy επανέλθει στα ραντάρ μας, και πριν σειρές όπως το Succession φέρουν στο προσκήνιο την αισθητική του stealth wealth, υπήρχε ήδη ένας οίκος που υπηρετούσε πιστά αυτή τη φιλοσοφία. Το The Row γεννήθηκε πριν από ακριβώς δύο δεκαετίες στη Νέα Υόρκη και πήρε το όνομά του από τη Savile Row του Λονδίνου, τον ιστορικό δρόμο της βρετανικής ραπτικής όπου τα άψογα κοστούμια αποτελούν παράδοση.