2026 Actors Awards: Μετά θάνατον βράβευση για την Κάθριν Ο'Χάρα - Δάκρυα στο κοινό (βίντεο)

Μια από τις περισσότερο συγκινητικές, αν όχι η πιο συγκινητική, στιγμές στα Βραβεία Σωματείου Ηθοποιών 2026, πρώην SAG Awards, ήταν εκείνη της μετά θάνατον βράβευσης της Catherine O’Hara, της αγαπημένης ηθοποιού που έφυγε από τη ζωή στις 30 Ιανουαρίου στα 71 χρόνια της.