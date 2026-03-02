2026 Actors Awards: Μετά θάνατον βράβευση για την Κάθριν Ο'Χάρα - Δάκρυα στο κοινό (βίντεο)
MARIE CLAIRE

2026 Actors Awards: Μετά θάνατον βράβευση για την Κάθριν Ο'Χάρα - Δάκρυα στο κοινό (βίντεο)

Η ηθοποιός που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών τιμήθηκε με βραβείο ερμηνείας σε κωμική σειρά, το οποίο παρέλαβε ο Seth Rogen

2026 Actors Awards: Μετά θάνατον βράβευση για την Κάθριν Ο'Χάρα - Δάκρυα στο κοινό (βίντεο)
Μια από τις περισσότερο συγκινητικές, αν όχι η πιο συγκινητική, στιγμές στα Βραβεία Σωματείου Ηθοποιών 2026, πρώην SAG Awards, ήταν εκείνη της μετά θάνατον βράβευσης της Catherine O’Hara, της αγαπημένης ηθοποιού που έφυγε από τη ζωή στις 30 Ιανουαρίου στα 71 χρόνια της.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης