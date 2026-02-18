Η κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου κατηγορείται για μπούλινγκ - Τι απαντά η ίδια

ΗApple Martin απαντά στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να έχει αποβληθεί από σχολείο για bullying. Η 21χρονη κόρη της Gwyneth Paltrow και του Chris Martin διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες μέσω Instagram, τονίζοντας ότι δεν έχει αποβληθεί ποτέ από κανένα σχολείο, πόσο μάλλον για εκφοβισμό.Σε σχόλιο που αναδημοσίευσε στα Instagram Stories της, έγραψε:«Γεια! Δεν ήθελα να απαντήσω, αλλά αυτή η αφήγηση είναι εντελώς ψευδής και έχει ξεφύγει. Δεν έχω αποβληθεί ποτέ από κανένα σχολείο, ειδικά όχι για bullying. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι μπορεί κάποιοι να μη με συμπαθούν και αυτό είναι εντάξει. Το διαδίκτυο είναι ένας χώρος όπου οι άνθρωποι μοιράζονται τις απόψεις τους. Αλλά αυτή η φήμη είναι τελείως αναληθής. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος και όποιος με γνωρίζει από κοντά το ξέρει ❤️».