Η κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου κατηγορείται για μπούλινγκ - Τι απαντά η ίδια
Η κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου κατηγορείται για μπούλινγκ - Τι απαντά η ίδια
Η Apple Martin για τις φήμες που τη θέλουν να αποβλήθηκε από το σχολείο, λόγω της συμπεριφορά της.
ΗApple Martin απαντά στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να έχει αποβληθεί από σχολείο για bullying. Η 21χρονη κόρη της Gwyneth Paltrow και του Chris Martin διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες μέσω Instagram, τονίζοντας ότι δεν έχει αποβληθεί ποτέ από κανένα σχολείο, πόσο μάλλον για εκφοβισμό.
Σε σχόλιο που αναδημοσίευσε στα Instagram Stories της, έγραψε:
«Γεια! Δεν ήθελα να απαντήσω, αλλά αυτή η αφήγηση είναι εντελώς ψευδής και έχει ξεφύγει. Δεν έχω αποβληθεί ποτέ από κανένα σχολείο, ειδικά όχι για bullying. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι μπορεί κάποιοι να μη με συμπαθούν και αυτό είναι εντάξει. Το διαδίκτυο είναι ένας χώρος όπου οι άνθρωποι μοιράζονται τις απόψεις τους. Αλλά αυτή η φήμη είναι τελείως αναληθής. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος και όποιος με γνωρίζει από κοντά το ξέρει ❤️».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Σε σχόλιο που αναδημοσίευσε στα Instagram Stories της, έγραψε:
«Γεια! Δεν ήθελα να απαντήσω, αλλά αυτή η αφήγηση είναι εντελώς ψευδής και έχει ξεφύγει. Δεν έχω αποβληθεί ποτέ από κανένα σχολείο, ειδικά όχι για bullying. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι μπορεί κάποιοι να μη με συμπαθούν και αυτό είναι εντάξει. Το διαδίκτυο είναι ένας χώρος όπου οι άνθρωποι μοιράζονται τις απόψεις τους. Αλλά αυτή η φήμη είναι τελείως αναληθής. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος και όποιος με γνωρίζει από κοντά το ξέρει ❤️».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα