Dyson Amber Silk: Το δώρο που θα πάρουμε στον εαυτό μας για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου
Η εμβληματική σειρά Beauty της Dyson έρχεται στο πιο κομψό και φωτεινό χρώμα της σεζόν.
Αν υπάρχει μια αφορμή που μας δίνει την τέλεια δικαιολογία να επενδύσουμε λίγο παραπάνω στους εαυτούς και την περιποίηση μας, αυτή είναι σίγουρα η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Φέτος, η Dyson κάνει το self love ακόμα πιο εύκολο, παρουσιάζοντας ολόκληρη τη σειρά Beauty στη νέα επετειακή απόχρωση Amber Silk. Ένα ζεστό, elegant και απόλυτα festive χρώμα που κάνει κάθε εργαλείο styling να μοιάζει ακόμα πιο ξεχωριστό.
Η συλλογή Amber Silk περιλαμβάνει όλα τα αγαπημένα εργαλεία Dyson που μας βοηθούν να έχουμε περιποιημένα μαλλιά κάθε μέρα, χωρίς φθορά από τη θερμότητα και χωρίς συμβιβασμούς στο αποτέλεσμα. Και κάπως έτσι, το Valentine’s δώρο γίνεται μια μικρή καθημερινή πολυτέλεια.
Για όσες αγαπάμε το φυσικό ίσιο αποτέλεσμα, το Dyson Airstrait στην απόχρωση Amber Silk είναι από μόνο του λόγος να χαμογελάμε. Ισιώνει τα μαλλιά απευθείας από βρεγμένα σε στεγνά, αποκλειστικά με αέρα και χωρίς καυτές πλάκες. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε τόσο σε νωπά όσο και σε στεγνά μαλλιά για να ανανεώνουμε το styling μας όποτε το θέλουμε, έχοντας πάντα λείο αποτέλεσμα με φυσική κίνηση και λάμψη.
