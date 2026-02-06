Σία Κοσιώνη: Νέα ανάρτηση - «Υποτίθεται το μικρόβιο δεν έπρεπε να με χτυπήσει με τόση σφοδρότητα»
Τα νέα που μοιράστηκε στα social media μετά την πολυήμερη νοσηλεία της
Η Σία Κοσιώνη πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά την πολυήμερη περιπέτεια υγείας της που κατέληξε σε νοσηλεία. Σε μια νέα ανάρτησή της στο Facebook, μαζί με πρόσφατες, χαρούμενες οικογενειακές φωτογραφίες, μοιράζεται κάποιες λεπτομέρειες από τη δοκιμασία που πέρασε και συμβουλές για να προστατευτούμε. Ευχαριστεί επίσης όλους όσοι την υποστήριξαν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής της.
