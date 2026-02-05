Η Πέμπτη είναι η πιο τυχερή ημέρα της εβδομάδας, σύμφωνα με την αστρολογία

ΗΠέμπτη θεωρείται η πιο τυχερή ημέρα της εβδομάδας και η αστρολογία έχει την απάντηση. Στα αγγλικά, η λέξη Thursday σημαίνει «η ημέρα του Θορ», του σκανδιναβικού θεού της βροντής, ο οποίος συνδέεται άμεσα με τον Δία, θεό του κεραυνού, βασιλιά των θεών και σύμβολο δύναμης, αφθονίας και επέκτασης.«Αστρολογικά, ο Δίας είναι ο σύγχρονος κυβερνήτης του Τοξότη και ο αρχαίος κυβερνήτης των Ιχθύων. Συνδέεται με την τύχη, την αισιοδοξία, την ανάπτυξη, τα μεγάλα ταξίδια και την πίστη ότι τα καλύτερα βρίσκονται ακόμη μπροστά μας», εξηγεί στη newyorkpost η αστρολόγος Reda Wigle.Ο Δίας θεωρείται ο «καλοσυνάτος θείος» του πλανητικού συστήματος. Χαρίζει ευκαιρίες, ενθαρρύνει το ρίσκο και μας προτρέπει να ζούμε στο έπακρο, αφού υπόσχεται διαρκώς θετικά γεγονότα.