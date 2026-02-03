Ουρανός σε ορθή πορεία: Η ζωή αυτών των ζωδίων βελτιώνεται κατά πολύ από σήμερα
Ουρανός σε ορθή πορεία: Η ζωή αυτών των ζωδίων βελτιώνεται κατά πολύ από σήμερα
Έχουν κάνει την απαραίτητη τη δουλειά με τον εαυτό τους.
ΟΟυρανός επιστρέφει σε ορθή πορεία στις 3 Φεβρουαρίου 2026. Από τις 6 Σεπτεμβρίου 2025, όταν και μπήκε σε ανάδρομη κίνηση, ο πλανήτης της ανατροπής και της ελευθερίας έχει φέρει έντονες εσωτερικές διεργασίες και βαθιές αλλαγές.
Η ανάδρομη πορεία του Ουρανού ευνοεί την αυτογνωσία, δίνοντάς μας την ευκαιρία να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές εσωτερικές μεταμορφώσεις που οδηγούν σε μελλοντική επιτυχία. Σε αυτή τη φάση, είναι συχνά πιο εύκολο να αναγνωρίσουμε τι χρειάζεται να αλλάξει στη ζωή μας.
Ο Ουρανός συνδέεται άρρηκτα με την έννοια της ελευθερίας. Γι’ αυτό και η ανάδρομη πορεία του σχετίζεται συχνά με χωρισμούς, ρήξεις και την ανάγκη να απελευθερωθούμε από καταστάσεις που μας καταπιέζουν, όπως μια τοξική σχέση ή μια δουλειά που δεν μας εκφράζει. Σε άλλες περιπτώσεις, η συνειδητοποίηση έρχεται κατά την ανάδρομη φάση και η τελική ρήξη συμβαίνει όταν ο πλανήτης επιστρέφει σε ορθή πορεία.
Αυτά τα ζώδια έχουν κάνει την απαραίτητη εσωτερική δουλειά και είναι πλέον έτοιμα να υποδεχτούν τις θετικές αλλαγές που φέρνει ο Ουρανός από τις 3 Φεβρουαρίου και μετά.
