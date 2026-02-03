Τσάπελ Ρόουν: Γιατί είχε τον τελευταίο λόγο για τη γυμνή εμφάνισή της στα Γκράμι

Πώς κατάφερε η Chappell Roan να παρακάμψει τη λογοκρισία του Instagram και να φτάσει στο feed του με το nude look με το οποίο επέλεξε να κάνει εντυπωσιακή είσοδο στα φετινά Grammy; Να θυμίσουμε εδώ ότι η καλλιτέχνιδα εμφανίστηκε με ένα αποκαλυπτικό φόρεμα Mugler όπου το μπορντό σιφόν ύφασμα συγκρατούσε μόνο το piercing χαμηλά στο στήθος της. Αργότερα ωστόσο, προτού ανεβεί στη σκηνή να απονείμει το βραβείο του καλύτερου νέου καλλιτέχνη στην Olivia Dean, το οποίο είχε κερδίσει η ίδια πέρυσι, το αντικατέστησε με ένα ντραπέ off-white φόρεμα, που παραπέμπει στο αρχαιοελληνικό στυλ.