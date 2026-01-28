Ο ηθοποιός από το Stranger Things που όλοι θέλουν να γίνεις πρόεδρος των ΗΠΑ

Ηπιο πρόσφατη πολιτική τοποθέτηση του Matthew Modine, γνωστού ως Papa από το Stranger Things, αποσπά εξαιρετικές αντιδράσεις από πολλούς θαυμαστές της σειράς. Ο 66χρονος ηθοποιός έχει μοιραστεί αρκετά πολιτικά μηνύματα στα social media, καταγγέλλοντας τη συνεχιζόμενη παρουσία της ICE στη Μινεάπολη καθώς και τους θανάτους από πυροβολισμούς της Renee Good και του Alex Pretti.Στο πιο πρόσφατο μήνυμά του, που δημοσιεύτηκε στο Instagram τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, εξέφρασε ξεκάθαρα την άποψή του ότι ο Donald Trump έχει «αίμα στα χέρια του» για τις δολοφονίες στη Μινεάπολη τον τελευταίο καιρό. Πολλοί από τους θαυμαστές του από το Stranger Things τον επαινούν πλέον ανοιχτά επειδή μίλησε εναντίον του πρώην προέδρου. «Το αίμα τους είναι στα χέρια του», έγραψε με πολλούς θαυμαστές να επαινούν το θάρρος του.Στην ανάρτησή του τη Δευτέρα, ο Modine μοιράστηκε ένα μήνυμα που έγραφε: «Ο Donald Trump λέει ότι οι υποστηρικτές του είναι ένα πιστό πλήθος, τόσο πιστό, μάλιστα, που ο δισεκατομμυριούχος θα μπορούσε να τη γλιτώσει ακόμα και με φόνο και οι οπαδοί του δεν θα αντιδρούσαν καν. Alex Pretti & Renee Good. Το αίμα τους είναι στα χέρια του».