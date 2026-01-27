Η Dua Lipa φωτίζει το βροχερό Παρίσι με την εμφάνισή της στην επίδειξη της Chanel

H προσοχή μας είναι στραμμένη στο Παρίσι και την Couture Week. Σήμερα είναι η μέρα που παρουσιάζεται το πολυαναμενόμενο show της Chanel υπό την καλλιτεχνική επίβλεψη του Matthieu Blazy και ήδη πριν την επίδειξη οι εμφανίσεις των καλεσμένων έχουν τραβήξει τα βλέμματα.Η Dua Lipa έκανε μια εκκεντρική εμφάνιση που δύσκολα αγνοεί κανείς. Επέλεξε ένα ταγιέρ και μία ασορτί τσάντα με ένα ασυνήθιστο μοτίβο -τόσο για την ίδια όσο και γενικά. Δεν έχουμε δει πολλές φορές έντονο κίτρινο και μαύρο με πορτοκαλί-κόκκινες λεπτομέρειες να δημιουργούν αυτό το εκρηκτικό αποτέλεσμα. Είναι ωστόσο μια επιβεβαίωση όσων αφορά τις φετινές τάσεις της μόδας που επιτάσσουν στροφή στον μαξιμαλισμό και την πρωτοτυπία.