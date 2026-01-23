Η γιαγιά του Jacquemus μόλις έγινε η πρώτη -και πιο γλυκιά- brand ambassador της εταιρείας

Πρίν από 2 ημέρες, ο δημοφιλής σχεδιαστής Simon Porte Jacquemus ανακοίνωσε μέσα από τον λογαριασμό του brand του στο Instagram πως σύντομα θα αποκαλύψει το πρόσωπο που θα αποτελέσει την πρώτη πρέσβειρα του οίκου στον κόσμο. Τα σχόλια κατακλύστηκαν με προβλέψεις. Dua Lipa, έλεγαν κάποιοι. «Κάνε την Pamela Anderson» άλλοι, και πολλά ακόμα γνωστά ονόματα στα οποία φαίνεται πως στοιχιμάτιζε το κοινό έπεσαν στο τραπέζι.Σήμερα, με περηφάνια και μεγάλη δόση τρυφεράδας, ο οίκος μοιράστηκε πως το πρόσωπο δεν είναι άλλο από την Liline Jacquemus, την αγαπημένη γιαγιά του σχεδιαστή.