Η γιαγιά του Jacquemus μόλις έγινε η πρώτη -και πιο γλυκιά- brand ambassador της εταιρείας
MARIE CLAIRE

Η γιαγιά του Jacquemus μόλις έγινε η πρώτη -και πιο γλυκιά- brand ambassador της εταιρείας

Την λατρεύουμε ήδη.

Η γιαγιά του Jacquemus μόλις έγινε η πρώτη -και πιο γλυκιά- brand ambassador της εταιρείας
Πρίν από 2 ημέρες, ο δημοφιλής σχεδιαστής Simon Porte Jacquemus ανακοίνωσε μέσα από τον λογαριασμό του brand του στο Instagram πως σύντομα θα αποκαλύψει το πρόσωπο που θα αποτελέσει την πρώτη πρέσβειρα του οίκου στον κόσμο. Τα σχόλια κατακλύστηκαν με προβλέψεις. Dua Lipa, έλεγαν κάποιοι. «Κάνε την Pamela Anderson» άλλοι, και πολλά ακόμα γνωστά ονόματα στα οποία φαίνεται πως στοιχιμάτιζε το κοινό έπεσαν στο τραπέζι.

 
Σήμερα, με περηφάνια και μεγάλη δόση τρυφεράδας, ο οίκος μοιράστηκε πως το πρόσωπο δεν είναι άλλο από την Liline Jacquemus, την αγαπημένη γιαγιά του σχεδιαστή.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης