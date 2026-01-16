Νεκρή στα 48 χρόνια της η γυναίκα που ισχυριζόταν ότι ήταν η μυστική κόρη του Φρέντι Μέρκιουρι
Νεκρή στα 48 χρόνια της η γυναίκα που ισχυριζόταν ότι ήταν η μυστική κόρη του Φρέντι Μέρκιουρι

Μετά από μάχη με τον καρκίνο

Νεκρή στα 48 χρόνια της η γυναίκα που ισχυριζόταν ότι ήταν η μυστική κόρη του Φρέντι Μέρκιουρι
Ισχυριζόταν ότι ήταν η μυστική κόρη του Freddie Mercury. Τώρα αυτή η γυναίκα, που γνωρίζουμε μόνο το αρχικό της (B), έφυγε στη ζωή μόλις στα 48 χρόνια της, μετά από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο, όπως επιβεβαίωσε ο σύζυγός της, Thomas.

