Νεκρή στα 48 χρόνια της η γυναίκα που ισχυριζόταν ότι ήταν η μυστική κόρη του Φρέντι Μέρκιουρι

Ισχυριζόταν ότι ήταν η μυστική κόρη του Freddie Mercury. Τώρα αυτή η γυναίκα, που γνωρίζουμε μόνο το αρχικό της (B), έφυγε στη ζωή μόλις στα 48 χρόνια της, μετά από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο, όπως επιβεβαίωσε ο σύζυγός της, Thomas.