Φώκια εμφανίστηκε σε παραλία της Σύμης και κολύμπησε δίπλα στους λουόμενους, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φώκια Σύμη

Φώκια εμφανίστηκε σε παραλία της Σύμης και κολύμπησε δίπλα στους λουόμενους, δείτε βίντεο

Το μέγεθός της εντυπωσίασε όσους την είδαν από κοντά - Η φώκια ατάραχη πέρασε πολύ κοντά από όσους απολάμβαναν εκείνη την ώρα τα καταγάλανα νερά

Φώκια εμφανίστηκε σε παραλία της Σύμης και κολύμπησε δίπλα στους λουόμενους, δείτε βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Μια φώκια έκανε την εμφάνισή της στην παραλία της Μαραθούντας στην Σύμη και οι λουόμενοι απόλαυσαν αυτό το μοναδικό θέαμα.

Η φώκια ατάραχη πέρασε πολύ κοντά από όσους απολάμβαναν εκείνη την ώρα τα καταγάλανα νερά.

Το μέγεθος της φώκιας εντυπωσίασε όσους την είδαν και εκείνη, λίγο πριν κάτσει σε μια άκρη να απολαύσει τα ζεστά νερά, χάρισε στους τουρίστες μια... καλλιτεχνική βουτιά.

Δείτε το βίντεο από το Σύμη TV:
@symitv

Μια φώκια στην παραλία της Μαραθουντας στη Σύμη

♬ πρωτότυπος ήχος - Symi Tv
4 ΣΧΟΛΙΑ

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