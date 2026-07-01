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Φώκια εμφανίστηκε σε παραλία της Σύμης και κολύμπησε δίπλα στους λουόμενους, δείτε βίντεο
Φώκια εμφανίστηκε σε παραλία της Σύμης και κολύμπησε δίπλα στους λουόμενους, δείτε βίντεο
Το μέγεθός της εντυπωσίασε όσους την είδαν από κοντά - Η φώκια ατάραχη πέρασε πολύ κοντά από όσους απολάμβαναν εκείνη την ώρα τα καταγάλανα νερά
Μια φώκια έκανε την εμφάνισή της στην παραλία της Μαραθούντας στην Σύμη και οι λουόμενοι απόλαυσαν αυτό το μοναδικό θέαμα.
Η φώκια ατάραχη πέρασε πολύ κοντά από όσους απολάμβαναν εκείνη την ώρα τα καταγάλανα νερά.
Το μέγεθος της φώκιας εντυπωσίασε όσους την είδαν και εκείνη, λίγο πριν κάτσει σε μια άκρη να απολαύσει τα ζεστά νερά, χάρισε στους τουρίστες μια... καλλιτεχνική βουτιά.
Δείτε το βίντεο από το Σύμη TV:
Η φώκια ατάραχη πέρασε πολύ κοντά από όσους απολάμβαναν εκείνη την ώρα τα καταγάλανα νερά.
Το μέγεθος της φώκιας εντυπωσίασε όσους την είδαν και εκείνη, λίγο πριν κάτσει σε μια άκρη να απολαύσει τα ζεστά νερά, χάρισε στους τουρίστες μια... καλλιτεχνική βουτιά.
Δείτε το βίντεο από το Σύμη TV:
@symitv
Μια φώκια στην παραλία της Μαραθουντας στη Σύμη♬ πρωτότυπος ήχος - Symi Tv
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