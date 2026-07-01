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Καταπέλτης ο εισαγγελέας για Μελά - Ρέππα στη δίκη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε ενοχή και αναβάθμιση κατηγορητηρίου
Καταπέλτης ο εισαγγελέας για Μελά - Ρέππα στη δίκη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε ενοχή και αναβάθμιση κατηγορητηρίου
Τα δύο πρώην στελέχη του Οργανισμού κάθονται στο σκαμνί του ποινικού δικαστηρίου για αδικήματα που είναι σε βαθμό πλημμελήματος
Καταπέλτης ήταν σήμερα στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας Αναστάσιος Παναγάκος στη δίκη του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημητρίου Μελά και της πρώην διευθύντριας 'Αμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού, Αθανασίας Ρέππα.
Τα δύο πρώην στελέχη του Οργανισμού κάθονται στο σκαμνί του ποινικού δικαστηρίου για αδικήματα που είναι σε βαθμό πλημμελήματος και συγκεκριμένα δικάζονται για: Υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος από κοινού.
Ωστόσο, αγορεύοντας σήμερα ο εισαγγελέας ζήτησε ενοχή και των δύο κατηγορουμένων για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος, ενώ πρότεινε να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο ως προς την υπεξαγωγή εγγράφου και οι κατηγορούμενοι να δικαστούν από Εφετείο Κακουργημάτων και όχι από Τριμελές Πλημμελειοδικείο όπως δικάζονται.
Η υπόθεση αφορά καταγγελίες σχετικά με τον χειρισμό ελέγχων για παράνομες επιδοτήσεις και αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο επιτελικοί παράγοντες φέρονται να απέκρυψαν ή να μην παρέδωσαν αμέσως στις εισαγγελικές αρχές πόρισμα ελέγχου της Παρασκευής Τυχεροπούλου που αφορούσε συγκεκριμένες παράνομες επιδοτήσεις.
Οι κατηγορούμενοι ωστόσο αρνούνται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ενήργησαν νόμιμα.
Ενδεικτικά ο Δημήτρης Μελάς έχει υποστηρίξει ότι το επίμαχο πόρισμα της κ. Τυχεροπούλου δεν παραδόθηκε άμεσα επειδή ήταν ελλιπές και απαιτούσε πλήρη τεκμηρίωση. Παράλληλα, κατέθεσε ότι κατά τη θητεία του αυξήθηκαν οι έλεγχοι και ότι ο ίδιος είχε προχωρήσει σε μηνυτήριες αναφορές για τον εντοπισμό παρατυπιών
«Η κυρία Τυχεροπούλου δεν ενήργησε αυθαίρετα πήρε εντολές από τον κύριο Βάρα. Αλλά και μόνη της να ενεργούσε θα ψάξουμε μια υπάλληλο που έκανε από μόνη της ελέγχους; Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω... ».
Συνεχίζοντας ο κ. Παναγάκος αναφέρθηκε στους δυο κατηγορούμενους για να επισημάνει:
«Δεν μπορώ να δεχθώ ότι η συμπεριφορά των δυο κατηγορούμενων οφείλεται σε αμέλεια» είπε και συνέχισε: «Η κυρία Ρέππα και ο κ. Μελάς όντας υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ απέκρυψαν από τον εισαγγελέα την έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου. Προέβησαν σε αυτή την πράξη προκειμένου να μην αποκαλυφθεί στις αρχές ότι παραγωγοί επεδίωκαν να λάβουν επιδοτήσεις που δεν δικαιούνται».
Στο πλαίσιο αυτό ο εισαγγελέας εκτίμησε ότι η συγκεκριμένη πράξη (υπεξαγωγή εγγράφου) δεν συνιστά πλημμέλημα αλλά κακούργημα και πρότεινε στο δικαστήριο να κηρυχθεί καθ’ ύλην αναρμόδιο και η υπόθεση να παραπεμφθεί στο αρμόδιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών.
Παράλληλα, ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι οι δύο κατηγορούμενοι για τα αδικήματα της υπόθαλψης εγκληματία από κοινού και κατά συρροή, καθώς και για παράβαση καθήκοντος.
Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.
Τα δύο πρώην στελέχη του Οργανισμού κάθονται στο σκαμνί του ποινικού δικαστηρίου για αδικήματα που είναι σε βαθμό πλημμελήματος και συγκεκριμένα δικάζονται για: Υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος από κοινού.
Ωστόσο, αγορεύοντας σήμερα ο εισαγγελέας ζήτησε ενοχή και των δύο κατηγορουμένων για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος, ενώ πρότεινε να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο ως προς την υπεξαγωγή εγγράφου και οι κατηγορούμενοι να δικαστούν από Εφετείο Κακουργημάτων και όχι από Τριμελές Πλημμελειοδικείο όπως δικάζονται.
Η υπόθεση αφορά καταγγελίες σχετικά με τον χειρισμό ελέγχων για παράνομες επιδοτήσεις και αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο επιτελικοί παράγοντες φέρονται να απέκρυψαν ή να μην παρέδωσαν αμέσως στις εισαγγελικές αρχές πόρισμα ελέγχου της Παρασκευής Τυχεροπούλου που αφορούσε συγκεκριμένες παράνομες επιδοτήσεις.
Οι κατηγορούμενοι ωστόσο αρνούνται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ενήργησαν νόμιμα.
Ενδεικτικά ο Δημήτρης Μελάς έχει υποστηρίξει ότι το επίμαχο πόρισμα της κ. Τυχεροπούλου δεν παραδόθηκε άμεσα επειδή ήταν ελλιπές και απαιτούσε πλήρη τεκμηρίωση. Παράλληλα, κατέθεσε ότι κατά τη θητεία του αυξήθηκαν οι έλεγχοι και ότι ο ίδιος είχε προχωρήσει σε μηνυτήριες αναφορές για τον εντοπισμό παρατυπιών
Η πρότασηΌμως, σήμερα ο εισαγγελέας ήταν «κόλαφος» προτείνοντας επί της ενοχής των δυο πρώην στελεχών του Οργανισμού. Υπερασπιζόμενος δε στο έπακρο την Παρασκευή Τυχεροπούλου και τις έρευνές της, ο εισαγγελικός λειτουργός σημείωσε:
«Η κυρία Τυχεροπούλου δεν ενήργησε αυθαίρετα πήρε εντολές από τον κύριο Βάρα. Αλλά και μόνη της να ενεργούσε θα ψάξουμε μια υπάλληλο που έκανε από μόνη της ελέγχους; Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω... ».
Συνεχίζοντας ο κ. Παναγάκος αναφέρθηκε στους δυο κατηγορούμενους για να επισημάνει:
«Δεν μπορώ να δεχθώ ότι η συμπεριφορά των δυο κατηγορούμενων οφείλεται σε αμέλεια» είπε και συνέχισε: «Η κυρία Ρέππα και ο κ. Μελάς όντας υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ απέκρυψαν από τον εισαγγελέα την έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου. Προέβησαν σε αυτή την πράξη προκειμένου να μην αποκαλυφθεί στις αρχές ότι παραγωγοί επεδίωκαν να λάβουν επιδοτήσεις που δεν δικαιούνται».
Στο πλαίσιο αυτό ο εισαγγελέας εκτίμησε ότι η συγκεκριμένη πράξη (υπεξαγωγή εγγράφου) δεν συνιστά πλημμέλημα αλλά κακούργημα και πρότεινε στο δικαστήριο να κηρυχθεί καθ’ ύλην αναρμόδιο και η υπόθεση να παραπεμφθεί στο αρμόδιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών.
Παράλληλα, ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι οι δύο κατηγορούμενοι για τα αδικήματα της υπόθαλψης εγκληματία από κοινού και κατά συρροή, καθώς και για παράβαση καθήκοντος.
Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.
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