Ένα οικιακό πρόγραμμα ρεύματος που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα και ευέλικτη συνέχεια.
Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας
Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας
Αυτό είναι το CAR, το καλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου
…που είναι στην κορυφή και της Ελληνικής αγοράς,
… που οδηγεί τις εξελίξεις στο αυτοκίνητο,
… που διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο,
… που δοκιμάζει, συγκρίνει αναλύει και σας παρουσιάζει χωρίς φόβο και με άποψη τα αυτοκίνητα,
… που σας ενημερώνει για ό,τι πρέπει να ξέρετε για το αυτοκίνητο με την ανεπηρέαστη γνώμη του, τη βαθιά αυτοκινητιστική του κουλτούρα και τις δυνατότερες ελληνικές και ξένες υπογραφές.
Το CAR βάζει στο επίκεντρο τον αναγνώστη. Μιλάει εκ μέρους του…
Γιατί το CAR μπορεί!
Διαβάστε στο Car, που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:
Cover Story
TOYOTA GR YARIS AERO PERFORMANCE
Η Toyota κεφαλαιοποιεί την τεχνογνωσία από το WRC για να ενισχύσει ακόµα περισσότερο το οδηγικό αποτύπωµα του GR Yaris και να δηµιουργήσει το απόλυτο rally replica της εποχής µας.
RENAULT 4 E-TECH ELECTRIC
Η Renault µεταφέρει στο σήµερα τη φιλοσοφία του αυθεντικού 4L µε ένα ηλεκτρικό crossover που παντρεύει πρακτικότητα και τεχνολογία µε έναν ισχυρό χαρακτήρα.
AUDI RS 3 COMPETITION LIMITED
Ο θρυλικός 5κύλινδρος κινητήρας της Audi δίνει την τελευταία του παράσταση στη σκληροπυρηνική συλλεκτική έκδοση του RS 3.
CHEVROLET CORVETTE E-RAY
Η πρώτη υβριδική Corvette σηµατοδοτεί µια νέα εποχή µε εκρηκτικές επιδόσεις και περισσότερη χρηστικότητα για το αµερικανικό supercar.
OPEL MOKKA GSE
Η Opel µεταφέρει τη φιλοσοφία και την οδηγική ένταση των κλασικών hot hatch σε ένα σύγχρονο ηλεκτρικό B-SUV.
ZEEKR 7GT
Η Zeekr δηµιουργεί ένα ηλεκτρικό GT, µε premium χαρακτήρα, προηγµένη τεχνολογία και επιδόσεις, που αµφισβητεί ευθέως τον ευρωπαϊκό ανταγωνισµό.
BYD DOLPHIN G DM-i
Το νέο plug-in υβριδικό χάτσµπακ επαναπροσδιορίζει την καθηµερινή µετακίνηση προσφέροντας ηλεκτρική εµπειρία χωρίς το άγχος της αυτονοµίας.
CAR! Με τις πιο έγκυρες ελληνικές και ξένες υπογραφές!
Την Κυριακή, με το ΘΕΜΑ!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα