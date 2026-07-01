Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!

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…που είναι στην κορυφή και της Ελληνικής αγοράς,… που οδηγεί τις εξελίξεις στο αυτοκίνητο,… που διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο,… που δοκιμάζει, συγκρίνει αναλύει και σας παρουσιάζει χωρίς φόβο και με άποψη τα αυτοκίνητα,… που σας ενημερώνει για ό,τι πρέπει να ξέρετε για το αυτοκίνητο με την ανεπηρέαστη γνώμη του, τη βαθιά αυτοκινητιστική του κουλτούρα και τις δυνατότερες ελληνικές και ξένες υπογραφές.Το CAR βάζει στο επίκεντρο τον αναγνώστη. Μιλάει εκ μέρους του…Γιατί το CAR μπορεί!Η Toyota κεφαλαιοποιεί την τεχνογνωσία από το WRC για να ενισχύσει ακόµα περισσότερο το οδηγικό αποτύπωµα του GR Yaris και να δηµιουργήσει το απόλυτο rally replica της εποχής µας.