Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας
ΕΛΛΑΔΑ

Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας

Αυτό είναι το CAR, το καλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου

Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας
Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!

…που είναι στην κορυφή και της Ελληνικής αγοράς,
… που οδηγεί τις εξελίξεις στο αυτοκίνητο,
… που διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο,
… που δοκιμάζει, συγκρίνει αναλύει και σας παρουσιάζει χωρίς φόβο και με άποψη τα αυτοκίνητα,
… που σας ενημερώνει για ό,τι πρέπει να ξέρετε για το αυτοκίνητο με την ανεπηρέαστη γνώμη του, τη βαθιά αυτοκινητιστική του κουλτούρα και τις δυνατότερες ελληνικές και ξένες υπογραφές.

Το CAR βάζει στο επίκεντρο τον αναγνώστη. Μιλάει εκ μέρους του…

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Γιατί το CAR μπορεί!

Διαβάστε στο Car, που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:

Cover Story

TOYOTA GR YARIS AERO PERFORMANCE
Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας
Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας

Η Toyota κεφαλαιοποιεί την τεχνογνωσία από το WRC για να ενισχύσει ακόµα περισσότερο το οδηγικό αποτύπωµα του GR Yaris και να δηµιουργήσει το απόλυτο rally replica της εποχής µας.

RENAULT 4 E-TECH ELECTRIC
Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας

Η Renault µεταφέρει στο σήµερα τη φιλοσοφία του αυθεντικού 4L µε ένα ηλεκτρικό crossover που παντρεύει πρακτικότητα και τεχνολογία µε έναν ισχυρό χαρακτήρα.

AUDI RS 3 COMPETITION LIMITED
Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας

Ο θρυλικός 5κύλινδρος κινητήρας της Audi δίνει την τελευταία του παράσταση στη σκληροπυρηνική συλλεκτική έκδοση του RS 3.

CHEVROLET CORVETTE E-RAY
Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας

Η πρώτη υβριδική Corvette σηµατοδοτεί µια νέα εποχή µε εκρηκτικές επιδόσεις και περισσότερη χρηστικότητα για το αµερικανικό supercar.

OPEL MOKKA GSE

Η Opel µεταφέρει τη φιλοσοφία και την οδηγική ένταση των κλασικών hot hatch σε ένα σύγχρονο ηλεκτρικό B-SUV.

ZEEKR 7GT

Η Zeekr δηµιουργεί ένα ηλεκτρικό GT, µε premium χαρακτήρα, προηγµένη τεχνολογία και επιδόσεις, που αµφισβητεί ευθέως τον ευρωπαϊκό ανταγωνισµό.

BYD DOLPHIN G DM-i

Το νέο plug-in υβριδικό χάτσµπακ επαναπροσδιορίζει την καθηµερινή µετακίνηση προσφέροντας ηλεκτρική εµπειρία χωρίς το άγχος της αυτονοµίας.

CAR! Με τις πιο έγκυρες ελληνικές και ξένες υπογραφές!

Την Κυριακή, με το ΘΕΜΑ!

Thema Insights

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