MARIE CLAIRE

Ο Duke McCloud αξίζει το βραβείο του πιο χαριτωμένου ηθοποιού

Χρυσές Σφαίρες 2026: Ο 6χρονος σταρ του «All Her Fault» δίνει show στις κάμερες (βίντεο)
Μπορεί η τηλεοπτική σειρά «All Her Fault» να μη βραβεύτηκε στις Χρυσές Σφαίρες 2026, αλλά αν υπήρχε βραβείο πιο χαριτωμένου ηθοποιού σίγουρα θα πήγαινε στον 6χρονο πρωταγωνιστή της, Duke McCloud, που έδωσε το «παρών» στην τελετή απονομής και ένα μικρό show μπροστά στις κάμερες.

