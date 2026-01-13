Χρυσές Σφαίρες 2026: Ο 6χρονος σταρ του «All Her Fault» δίνει show στις κάμερες (βίντεο)

Μπορεί η τηλεοπτική σειρά «All Her Fault» να μη βραβεύτηκε στις Χρυσές Σφαίρες 2026, αλλά αν υπήρχε βραβείο πιο χαριτωμένου ηθοποιού σίγουρα θα πήγαινε στον 6χρονο πρωταγωνιστή της, Duke McCloud, που έδωσε το «παρών» στην τελετή απονομής και ένα μικρό show μπροστά στις κάμερες.