Χρυσές Σφαίρες 2026: Ο 6χρονος σταρ του «All Her Fault» δίνει show στις κάμερες (βίντεο)
Χρυσές Σφαίρες 2026: Ο 6χρονος σταρ του «All Her Fault» δίνει show στις κάμερες (βίντεο)
Ο Duke McCloud αξίζει το βραβείο του πιο χαριτωμένου ηθοποιού
Μπορεί η τηλεοπτική σειρά «All Her Fault» να μη βραβεύτηκε στις Χρυσές Σφαίρες 2026, αλλά αν υπήρχε βραβείο πιο χαριτωμένου ηθοποιού σίγουρα θα πήγαινε στον 6χρονο πρωταγωνιστή της, Duke McCloud, που έδωσε το «παρών» στην τελετή απονομής και ένα μικρό show μπροστά στις κάμερες.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα