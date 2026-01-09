Πέντε αλλαγές που πρέπει να κάνουμε στη ρουτίνα της περιποίησής μας όταν η θερμοκρασία πέφτει
Πέντε αλλαγές που πρέπει να κάνουμε στη ρουτίνα της περιποίησής μας όταν η θερμοκρασία πέφτει
Με στοχευμένες κινήσεις και σωστά προϊόντα, κρατάμε την επιδερμίδα μας ενυδατωμένη και υγιή όλο τον χειμώνα.
Όταν η θερμοκρασία πέφτει, το δέρμα μας αρχίζει να μας στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα. Τραβάει περισσότερο, αφυδατώνεται πιο εύκολα και δείχνει λιγότερο φωτεινό. Αυτή είναι η στιγμή που χρειάζεται να προσαρμόσουμε τη ρουτίνα περιποίησής μας, όχι με υπερβολές αλλά με μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητά μας.
Ενυδάτωση σε πρώτο πλάνο
Τους πιο κρύους μήνες το δέρμα μας χάνει πιο εύκολα την υγρασία του, τόσο λόγω καιρού όσο και λόγω θέρμανσης. Αν μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε πιο ανάλαφρες υφές, τώρα μπορούμε να περάσουμε σε πιο πλούσιες κρέμες που προσφέρουν άνεση και προστασία μέσα στη μέρα. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε όλα μας τα προϊόντα. Μια πιο ενισχυμένη ενυδατική και ένας ορός πρωί και βράδυ είναι αρκετά.
Ενυδάτωση σε πρώτο πλάνο
Τους πιο κρύους μήνες το δέρμα μας χάνει πιο εύκολα την υγρασία του, τόσο λόγω καιρού όσο και λόγω θέρμανσης. Αν μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε πιο ανάλαφρες υφές, τώρα μπορούμε να περάσουμε σε πιο πλούσιες κρέμες που προσφέρουν άνεση και προστασία μέσα στη μέρα. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε όλα μας τα προϊόντα. Μια πιο ενισχυμένη ενυδατική και ένας ορός πρωί και βράδυ είναι αρκετά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα