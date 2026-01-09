«Όταν αντέδρασα, έφηβη, στην παρενόχληση ενός άντρα, στην αγορά της Ναζαρέτ, εκείνος έβγαλε μαχαίρι»

Με ένα αυθεντικό χαμόγελο και μια φυσική συστολή η Doris Hakim με υποδέχεται σε έναν χώρο που, διαφορετικά, μπορεί να μην επισκεπτόμουν ποτέ: ένα άδειο νεοκλασικό στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας (Βορέου 4 και Καρόρη 15) που παραχωρήθηκε από τον Ιορδανό συλλέκτη παλαιστινιακής καταγωγής Fadi Otaqui για να στεγάσει την έκθεση «All Eyes on Palestine» (έως 25/1).Η Doris συμμετέχει με δύο έργα της, καθώς και ως συνεπιμελήτρια με την Elettra Stamboulis (Ιταλίδα επιμελήτρια με ελληνική καταγωγή, συγγραφέας και πολιτιστική παραγωγός με εκτεταμένη εμπειρία στη σύγχρονη τέχνη, τα κόμικς και τα έργα με κοινωνική αναφορά). Η έκθεση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ελληνίδας καλλιτέχνιδας και ακτιβίστριας Δανάης Στράτου (προέδρου του Κέντρου για τον Μετακαπιταλιστικό Πολιτισμό – mέta, γνωστής για τις μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις που διερευνούν θέματα σχετικά με τη φύση, τη μετανάστευση, την αστικοποίηση και τις κοινωνικοπολιτικές εντάσεις).