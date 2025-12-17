Γνωστή ηθοποιός πέθανε μόλις σε ηλικία 45 ετών

Η Rachael Carpani, η Αυστραλή ηθοποιός που έγινε κυρίως γνωστή μέσα από τους ρόλους της στις τηλεοπτικές σειρές «Οι κόρες του Μακ Λέοντ» (Jodi Fountain) και «Home and Away» (Claudia Salini), πέθανε σε ηλικία μόλις 45 ετών, όπως ανακοίνωσαν οι γονείς της και η αδερφή της στα social media.