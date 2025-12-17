Γνωστή ηθοποιός πέθανε μόλις σε ηλικία 45 ετών
Γνωστή ηθοποιός πέθανε μόλις σε ηλικία 45 ετών
«Το σώμα μου πονούσε τόσο, που κόντευα να λιποθυμήσω»
Η Rachael Carpani, η Αυστραλή ηθοποιός που έγινε κυρίως γνωστή μέσα από τους ρόλους της στις τηλεοπτικές σειρές «Οι κόρες του Μακ Λέοντ» (Jodi Fountain) και «Home and Away» (Claudia Salini), πέθανε σε ηλικία μόλις 45 ετών, όπως ανακοίνωσαν οι γονείς της και η αδερφή της στα social media.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα