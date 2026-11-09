Ξεκληρίστηκε δεκαμελής οικογένεια από πτώση αυτοκινήτου σε λίμνη στη Βραζιλία

Το όχημα εντοπίστηκε βυθισμένο στο νερό από περαστικό - Ανάμεσα στα θύματα και ένα βρέφος, τριήμερο πένθος στην περιοχή





Το δυστύχημα σημειώθηκε σε αγροτική περιοχή κοντά στο Κουάτις, στον δήμο Μπάρα Μάνσα, στο νότιο τμήμα της πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο.







Το βυθισμένο όχημα εντόπισε ένας περαστικός τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (8/11), ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.







Ο μάρτυρας δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει πόση ώρα βρισκόταν το αυτοκίνητο μέσα στο νερό.



Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι κανένας από τους επιβαίνοντες δεν είχε επιζήσει.



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Πέντε παιδιά μεταξύ των θυμάτων, υπεράριθμοι οι επιβάτες Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι νεκροί είναι πέντε ενήλικες και πέντε παιδιά, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος.



Συγγενής των θυμάτων δήλωσε στο βραζιλιάνικο ειδησεογραφικό δίκτυο G1 ότι όλοι οι επιβαίνοντες ανήκαν στην ίδια οικογένεια, η οποία κατοικούσε στη συνοικία Σάντα Κρουζ της Βόλτα Ρεντόντα.



Οι ταυτότητες των θυμάτων δεν είχαν επιβεβαιωθεί επισήμως από τις Αρχές.



Τραγωδία στη Βραζιλία , όπου δέκα μέλη της ίδιας οικογένειας, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, έχασαν τη ζωή τους όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε και κατέληξε σε λίμνη, στην περιοχή Μπάρα Μάνσα της πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ένα βρέφος, ενώ το όχημα, στο οποίο επέβαιναν περισσότεροι άνθρωποι από όσους επιτρεπόταν, εντοπίστηκε βυθισμένο στο νερό από περαστικό. Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος , που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (7/11).Το δυστύχημα σημειώθηκε σε αγροτική περιοχή κοντά στο Κουάτις, στον δήμο Μπάρα Μάνσα, στο νότιο τμήμα της πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο.Σύμφωνα με τις βραζιλιάνικες Αρχές, το αυτοκίνητο ανατράπηκε και κατέληξε στη λίμνη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι δέκα επιβαίνοντες.Το βυθισμένο όχημα εντόπισε ένας περαστικός τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (8/11), ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.Ο μάρτυρας δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει πόση ώρα βρισκόταν το αυτοκίνητο μέσα στο νερό.Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι κανένας από τους επιβαίνοντες δεν είχε επιζήσει.«Τα θύματα ήταν ήδη νεκρά όταν ανασύρθηκαν από το όχημα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η κυβέρνηση της πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο.Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι νεκροί είναι πέντε ενήλικες και πέντε παιδιά, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος.Συγγενής των θυμάτων δήλωσε στο βραζιλιάνικο ειδησεογραφικό δίκτυο G1 ότι όλοι οι επιβαίνοντες ανήκαν στην ίδια οικογένεια, η οποία κατοικούσε στη συνοικία Σάντα Κρουζ της Βόλτα Ρεντόντα.Οι ταυτότητες των θυμάτων δεν είχαν επιβεβαιωθεί επισήμως από τις Αρχές.

Ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται είναι ότι στο αυτοκίνητο επέβαιναν περισσότεροι άνθρωποι από τον επιτρεπόμενο αριθμό επιβατών.



Παράλληλα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σημείο όπου συνέβη το δυστύχημα δεν διέθετε φωτισμό, ενώ δεν εντοπίστηκαν κάμερες ασφαλείας σε κοντινή απόσταση που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανασύσταση των συνθηκών του περιστατικού.







Με 30 πυροσβέστες και δύο δύτες η επιχείρηση ανάσυρσης Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.



Στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 30 πυροσβέστες από πέντε μονάδες, με τη συνδρομή δέκα οχημάτων, μίας λέμβου και δύο δυτών.



Οι δύτες επιχείρησαν μέσα στη λίμνη και ανέσυραν τις σορούς των δέκα επιβατών από το βυθισμένο αυτοκίνητο.



Στο σημείο πραγματοποιήθηκε αυτοψία από την Αστυνομία, ενώ κατασχέθηκαν έγγραφα του οχήματος, προκειμένου να εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας.



Οι σοροί μεταφέρθηκαν στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής της Βόλτα Ρεντόντα για τις προβλεπόμενες εξετάσεις.



Την υπόθεση έχει αναλάβει το 90ό Αστυνομικό Τμήμα της Μπάρα Μάνσα, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στο πώς το αυτοκίνητο βγήκε από την πορεία του και κατέληξε στο νερό.



Ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή, τριήμερο πένθος Το δυστύχημα σημειώθηκε σε ένα Σαββατοκύριακο κατά το οποίο η πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο αντιμετώπισε έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες σε διάφορες περιοχές.



Οι Αρχές είχαν εκδώσει προειδοποιήσεις για ισχυρές καταιγίδες, πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις. Ωστόσο, δεν έχει αποδειχθεί ότι οι καιρικές συνθήκες προκάλεσαν το συγκεκριμένο δυστύχημα.



Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να εξακριβώσει τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.



Η δημοτική αρχή της Μπάρα Μάνσα κήρυξε τριήμερο επίσημο πένθος από την Κυριακή (8/11) στη μνήμη των θυμάτων.



Στο πλαίσιο του πένθους, οι σημαίες στα δημοτικά κτίρια και τις δημόσιες υπηρεσίες θα κυματίζουν μεσίστιες, ενώ η κυβέρνηση της πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για τον θάνατο των δέκα ανθρώπων.