Πώς θα ανακαλύψετε το προσωπικό σας Wellness Age™ και θα κατανοήσετε καλύτερα τη φυσική σας κατάσταση μέσα από το Technogym Checkup.
Ελικόπτερο πυρόσβεσης συνετρίβη σε ποταμό της Ινδονησίας, ένας νεκρός και δύο διασωθέντες, δείτε βίντεο
Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια υδροληψίας - Δύο Αυστραλοί επέζησαν, δεύτερη συντριβή ελικοπτέρου μέσα σε λίγες ημέρες
Το ελικόπτερο επιχειρούσε στην επαρχία Νότιο Καλιμαντάν, στο ινδονησιακό τμήμα της νήσου Βόρνεο, όταν έχασε τον έλεγχο και κατέληξε στον ποταμό Μπαρίτο, κοντά στο χωριό Ταμπατάν, στην περιφέρεια Μπαρίτο Κουάλα.
Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών της Ινδονησίας (BNPB), το αεροσκάφος πραγματοποιούσε υδροληψία από τον ποταμό, προκειμένου να μεταφέρει νερό στις εστίες των πυρκαγιών.
BREAKING: A water-bombing helicopter has crashed into the Barito River near Tabatan Village, Barito Kuala Regency, South Kalimantan, Indonesia. pic.twitter.com/Q4YMIMGAvn— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 8, 2026
Σε βίντεο που καταγράφηκε από αυτόπτη μάρτυρα, το ελικόπτερο διακρίνεται να πραγματοποιεί ελιγμό μετά τη συλλογή νερού με ειδικό κάδο, όταν ξαφνικά χάνει τον έλεγχο.
Το αεροσκάφος αρχίζει να χάνει ύψος και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, καταλήγει με το μπροστινό του τμήμα μέσα στο νερό.
🔴INDONESIA🇮🇩| A Super Puma firefighting helicopter crashed into the Barito River in South Kalimantan on Sunday, Nov 8; no casualties. This is the 2nd aircraft crash in Kalimantan in four days. On Wednesday, Nov. 4, an army helicopter crashed resulted in the deaths of 3 soldiers. pic.twitter.com/vZGOgBqhzZ— Nanana365 (@nanana365media) November 8, 2026
Νεκρός Ινδονήσιος, σώθηκαν δύο ΑυστραλοίΟ εκπρόσωπος της BNPB, Μπερτόν Παντζάιταν, ανακοίνωσε ότι στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο Αυστραλοί υπήκοοι, οι οποίοι διασώθηκαν και είναι ασφαλείς.
Αντίθετα, το τρίτο μέλος του πληρώματος, ένας Ινδονήσιος, αγνοούνταν μετά τη συντριβή.
Οι διασώστες κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό του, με την υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της Μπαντζάρμασιν, πρωτεύουσας της επαρχίας, να ανακοινώνει ότι το αγνοούμενο μέλος του πληρώματος εντοπίστηκε μετά τις 18:00 τοπική ώρα (12:00 ώρα Ελλάδας).
Ο Ινδονήσιος δεν επέζησε, ανεβάζοντας τον απολογισμό του δυστυχήματος σε έναν νεκρό και δύο διασωθέντες.
Orang asing yg diHelikopter yang jatuh di perairan Sungai Barito, tepatnya di Desa Tabatan Baru, Kec. Kuripan, Kab. Barito Kuala diselamatkan warga https://t.co/SGBzYYIpyg pic.twitter.com/VUrqTnsHf9— jktlife (@joneshop) November 8, 2026
Δεύτερη συντριβή ελικοπτέρου μέσα σε λίγες ημέρεςΤο νέο δυστύχημα έρχεται λίγες ημέρες μετά από ακόμη μία αεροπορική τραγωδία στη νήσο Βόρνεο.
Την περασμένη Τετάρτη (4/11), ελικόπτερο των ινδονησιακών ενόπλων δυνάμεων, που συμμετείχε επίσης στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, συνετρίβη με οκτώ επιβαίνοντες.
Από τη συντριβή έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.
Πυρκαγιές, τοξικός καπνός και εκατομμύρια στρέμματα καμένης γηςΗ Ινδονησία βρίσκεται εδώ και μήνες αντιμέτωπη με εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές, οι οποίες έχουν προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε μεγάλες εκτάσεις των νησιών Σουμάτρα, Βόρνεο και Παπούα.
Οι πυρκαγιές έχουν δημιουργήσει πυκνά νέφη τοξικού καπνού, τα οποία δεν περιορίζονται στην ινδονησιακή επικράτεια, αλλά έχουν επηρεάσει και γειτονικές χώρες, όπως η Μαλαισία, το Ανατολικό Τιμόρ και η Σιγκαπούρη.
Η κατάσταση επιδεινώνεται από το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, που συνδέεται με παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας στην περιοχή, δημιουργώντας συνθήκες ευνοϊκές για την εξάπλωση των πυρκαγιών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού παρακολούθησης της αποψίλωσης των δασών Nusantara Atlas, κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026 οι πυρκαγιές κατέστρεψαν περισσότερα από 19 εκατομμύρια στρέμματα βλάστησης, σε δασικές εκτάσεις και υγροτόπους.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr