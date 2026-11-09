Τζο Μπάιντεν για τη μάχη με τον καρκίνο: H ασθένεια δεν με έχει σταματήσει, αλλά μερικές φορές με επιβραδύνει

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ περιορίζει τις δημόσιες εμφανίσεις για τα απομνημονεύματά του - «Μακάρι να παραπονιόταν περισσότερο», λέει ο γιος του





Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή (8/11), ο Τζο Μπάιντεν αναφέρθηκε με προσωπικό τόνο στην κατάσταση της υγείας του, εξηγώντας ότι αναγκάζεται να περιορίσει το πρόγραμμα προώθησης του νέου του βιβλίου.







«Αυτό σημαίνει ότι, δυστυχώς, δεν θα μπορέσω να κάνω τόσες συζητήσεις για το βιβλίο μου όσες ήλπιζα. Ωστόσο, ελπίζω ότι οι λέξεις στις σελίδες του θα μιλήσουν από μόνες τους», πρόσθεσε.







Η τοποθέτησή του έρχεται λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του, με τίτλο «Promise Me, America», που έχει προγραμματιστεί για τις 17 Νοεμβρίου.



Το νέο βιβλίο για τα χρόνια στον Λευκό Οίκο Στην ίδια ανάρτηση, ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τους πολίτες να διαβάσουν το βιβλίο του, το οποίο επικεντρώνεται στην περίοδο της προεδρίας του, στις κρίσεις που αντιμετώπισε και στις αποφάσεις που έλαβε.



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«Καλύπτει τα χρόνια μου ως πρόεδρος. Τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε, τις αποφάσεις που πήρα και τους λόγους για τους οποίους τις πήρα. Είναι ένα βιβλίο για το ποιοι είμαστε ως έθνος. Τι εκπροσωπούμε. Και ποιος είναι ο ρόλος της Αμερικής στον κόσμο», σημείωσε.



Ο Μπάιντεν, ο οποίος αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, είναι σήμερα ο γηραιότερος εν ζωή πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.



Η διάγνωση και η εξάπλωση του καρκίνου στα οστά Ο Τζο Μπάιντεν είχε δημοσιοποιήσει τη διάγνωσή του με καρκίνο του προστάτη τον Μάιο του 2025, λιγότερο από τέσσερις μήνες μετά την ολοκλήρωση της προεδρικής του θητείας.



Για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει εξαιτίας της μάχης του με τον καρκίνο του προστάτη μίλησε ο Τζο Μπάιντεν , αποκαλύπτοντας ότι η κατάσταση της υγείας του δεν θα του επιτρέψει να πραγματοποιήσει όσες δημόσιες συζητήσεις και συνεντεύξεις σχεδίαζε για την παρουσίαση των προεδρικών απομνημονευμάτων του. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ , ο οποίος στις 20 Νοεμβρίου συμπληρώνει τα 84 του χρόνια, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν ημέρες κατά τις οποίες η ασθένεια τον δυσκολεύει, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν τον έχει αναγκάσει να σταματήσει τις δραστηριότητές του.Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή (8/11), ο Τζο Μπάιντεν αναφέρθηκε με προσωπικό τόνο στην κατάσταση της υγείας του, εξηγώντας ότι αναγκάζεται να περιορίσει το πρόγραμμα προώθησης του νέου του βιβλίου.«Κάποιες μέρες είναι καλύτερες από άλλες. Δεν με έχει σταματήσει. Αλλά μερικές φορές με επιβραδύνει», έγραψε.«Αυτό σημαίνει ότι, δυστυχώς, δεν θα μπορέσω να κάνω τόσες συζητήσεις για το βιβλίο μου όσες ήλπιζα. Ωστόσο, ελπίζω ότι οι λέξεις στις σελίδες του θα μιλήσουν από μόνες τους», πρόσθεσε.Η τοποθέτησή του έρχεται λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του, με τίτλο «Promise Me, America», που έχει προγραμματιστεί για τις 17 Νοεμβρίου.Στην ίδια ανάρτηση, ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τους πολίτες να διαβάσουν το βιβλίο του, το οποίο επικεντρώνεται στην περίοδο της προεδρίας του, στις κρίσεις που αντιμετώπισε και στις αποφάσεις που έλαβε.«Ελπίζω να το διαβάσετε», ανέφερε.«Καλύπτει τα χρόνια μου ως πρόεδρος. Τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε, τις αποφάσεις που πήρα και τους λόγους για τους οποίους τις πήρα. Είναι ένα βιβλίο για το ποιοι είμαστε ως έθνος. Τι εκπροσωπούμε. Και ποιος είναι ο ρόλος της Αμερικής στον κόσμο», σημείωσε.Ο Μπάιντεν, ο οποίος αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, είναι σήμερα ο γηραιότερος εν ζωή πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.Ο Τζο Μπάιντεν είχε δημοσιοποιήσει τη διάγνωσή του με καρκίνο του προστάτη τον Μάιο του 2025, λιγότερο από τέσσερις μήνες μετά την ολοκλήρωση της προεδρικής του θητείας.

Τότε, το γραφείο του είχε ανακοινώσει ότι επρόκειτο, σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις, για μια «πιο επιθετική» μορφή της νόσου.



Ωστόσο, στην ίδια ανακοίνωση διευκρινιζόταν ότι ο καρκίνος «φαίνεται να είναι ορμονοευαίσθητος, γεγονός που επιτρέπει την αποτελεσματική αντιμετώπισή του».



Νεότερα στοιχεία για την εξέλιξη της ασθένειας είχαν γίνει γνωστά τον Αύγουστο του 2026, όταν ο γιος του πρώην προέδρου, Χάντερ Μπάιντεν, μίλησε στο BBC για την κατάσταση της υγείας του πατέρα του.



Όπως αποκάλυψε, ο καρκίνος είχε κάνει μεταστάσεις στα οστά και είχε εξαπλωθεί περαιτέρω.



Χάντερ Μπάιντεν: «Είναι πραγματικά θλιβερό να τον βλέπεις έτσι» Στη συνέντευξή του στο BBC, ο Χάντερ Μπάιντεν είχε περιγράψει τη δυσκολία που βιώνει η οικογένεια παρακολουθώντας την εξέλιξη της ασθένειας.



«Είναι πραγματικά θλιβερό να το βλέπεις», είχε δηλώσει.



Αναφερόμενος στη στάση του πατέρα του απέναντι στα προβλήματα υγείας του, είχε προσθέσει:



«Το μόνο που θα έλεγα για τον πατέρα μου και την υγεία του αυτή τη στιγμή είναι ότι θα ήθελα να παραπονιόταν περισσότερο, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά».



Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, ο πρώην πρόεδρος επιδιώκει να διατηρήσει την επαφή του με το κοινό μέσα από την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το ίδιο το βιβλίο θα μεταφέρει όσα θα ήθελε να μοιραστεί σε περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις.