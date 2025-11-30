Jenna Ortega: «Υπάρχει ομορφιά στα ανθρώπινα λάθη και ένας υπολογιστής δεν μπορεί να αναπαράγει την ανθρώπινη ατέλεια»
Όσα είπε η ηθοποιός για την τεχνητή νοημοσύνη.
Μερικές φορές στον κόσμο του Hollywood εμφανίζονται προσωπικότητες που δεν φοβούνται να μιλήσουν με ειλικρίνεια και η Jenna Ortega είναι σίγουρα μία από αυτές. Με το στιλ και τη φρεσκάδα που τη χαρακτηρίζουν, δεν περιορίζεται μόνο σε red carpet moments αλλά παίρνει θέση και σε συζητήσεις που επηρεάζουν όλη τη δημιουργική βιομηχανία. Κι αυτή τη φορά στράφηκε σε κάτι που μας αφορά όλους: τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην τέχνη και στο συναίσθημα.
Στο Marrakech Film Festival, όπου συμμετέχει ως η νεότερη κριτής στα 23 της, η Jenna Ortega δεν έκρυψε τους φόβους της. Όπως είπε, «υπάρχει πραγματικά γοητεία στην ανθρώπινη φύση» και την ίδια στιγμή «νιώθω πως έχουμε ανοίξει ένα είδος κουτιού της Πανδώρας».
