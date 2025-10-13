Τζένιφερ Άνιστον για στερεότυπα: «Έκανα στα κρυφά εξωσωματική και στον Τύπο με έλεγαν "εργασιομανή"»

Η Jennifer Aniston έχει αποφύγει να μοιραστεί πολύ προσωπικές λεπτομέρειες για τον μακροχρόνιο αγώνα της κατά της υπογονιμότητας, ωστόσο σε μια πρόσφατη συνέντευξή της εστίασε σε μια ακόμα μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες: τα κοινωνικά στερεότυπα που τις θέλουν «εγωίστριες» ή «εργασιομανείς» είτε δεν επιθυμούν είτε δεν μπορούν να γίνουν μητέρες.