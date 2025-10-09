H Τζένιφερ Άνιστον παραδέχεται: «Είναι αδύνατο να βρεθούμε ξανά ως Φιλαράκια» - Τι είπε για ενδεχόμενο reunion

ΗJennifer Aniston ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να φανταστεί το Friends χωρίς τον Matthew Perry. «Θα ήταν κυριολεκτικά, σωματικά αδύνατο», δήλωσε η ηθοποιός σε πρόσφατη συνέντευξή της, αναφερόμενη σε ένα ενδεχόμενο revival ή remake της θρυλικής σειράς χωρίς τον αγαπημένο τους φίλο και συμπρωταγωνιστή.Ο Matthew Perry έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2023 σε ηλικία 54 ετών, από ατύχημα που οφειλόταν σε υπερβολική δόση κεταμίνης. Πριν από τον θάνατό του, είχε μιλήσει δημόσια και με θάρρος για τη μακροχρόνια μάχη του με την κατάθλιψη και τον εθισμό. «Είναι σπαρακτικό το ότι είχε να παλέψει με τόσους δαίμονες. Αλλά για κάποιον που είχε τόσο έντονη εσωτερική πάλη, κατάφερε να προσφέρει πολύ γέλιο και αυτό ήταν το παν για εκείνον», είπε η ηθοποιός.Η Jennifer Aniston και ο Matthew Perry αποτέλεσαν βασικά μέλη του καστ του Friends, μαζί με τους Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox και Matt LeBlanc. Η σειρά που άλλαξε την τηλεοπτική ιστορία προβλήθηκε για 10 σεζόν και ολοκληρώθηκε το 2004, αφήνοντας πίσω της ένα τεράστιο πολιτισμικό αποτύπωμα. «Το Friends διαμόρφωσε ποια είμαι. Ήταν καθαρή χαρά. Ανυπομονούσα κάθε μέρα να πάω στη δουλειά», ανέφερε η ηθοποιός, εξηγώντας πόσο σημαντική υπήρξε η σειρά για την προσωπική και επαγγελματική της πορεία.Η μαγεία του Friends, όπως λέει, δεν οφειλόταν μόνο στο σενάριο, αλλά στη σπάνια χημεία μεταξύ των ηθοποιών. «Υπήρχε κάτι στη χημεία του καστ που ήταν πραγματικά μοναδικό, σαν ένα μαγικό “ηλεκτρικό φορτίο σε μπουκάλι” και ήμασταν τυχεροί που αυτό καταγράφηκε στην κάμερα».Με την αναβίωσή του μέσω streaming πλατφορμών, το Friends γνωρίζει νέα άνθηση, καθώς μια νέα γενιά θεατών το ανακαλύπτει. «Άνθρωποι μου λένε ότι βλέπουν επεισόδια του Friends για να τους βοηθήσει με την ψυχική τους υγεία. Όταν νιώθουν πίεση από τις ειδήσεις ή τον κόσμο γύρω τους, απλά κάθονται και βλέπουν ένα επεισόδιο», εξηγεί η Aniston. «Και αυτό είναι το απόλυτο κομπλιμέντο».Το καστ επανενώθηκε το 2021 για το Friends: The Reunion, ένα αφιερωματικό special του HBO Max. Εκεί, οι έξι φίλοι ξαναβρέθηκαν στο παλιό πλατό και θυμήθηκαν ιστορίες από τα γυρίσματα, μια συγκινητική επιστροφή που έμελλε να είναι και η τελευταία on-screen εμφάνιση του Matthew Perry.