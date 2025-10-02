Πάρις και Τζάνετ Τζάκσον: Η δημόσια αγκαλιά που βάζει τέλος στις φήμες για τη σχέση τους (βίντεο)

ΗParis Jackson πήρε μια αγκαλιά από τη θεία της Janet Jackson κατά τη διάρκεια μιας τρυφερής συνάντησής τους στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.Σε φωτογραφίες, η μοναχοκόρη του Michael Jackson αγκαλιάζει την ποπ σταρ ενώ παρευρίσκεται στο σόου μόδας του Tom Ford την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου, στην Πόλη του Φωτός.Πριν από την τρυφερή αγκαλιά, οι δυο τους φαίνονται να είχαν μια μικρή συνομιλία, παρά τις φήμες χρόνων για εντάσεις μεταξύ τους. Η δημιουργός της επιτυχίας «Escapade» και η ανιψιά της έδειχναν ενθουσιασμένες, με την Janet να χαμογελάει θερμά κατά τη διάρκεια της συνάντησης.Η Paris, 27 ετών, κόρη του αείμνηστου δημιουργού του “Thriller” και της πρώην συζύγου του Debbie Rowe, φορούσε ένα μαύρο φόρεμα με ψηλό λαιμό και σκίσιμο στον μηρό για την περίσταση, το οποίο συνδύασε με ασορτί ψηλοτάκουνες γόβες.