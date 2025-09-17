Μήπως είστε «υπερβολικά καλή» στη δουλειά σας;
MARIE CLAIRE

Μήπως είστε «υπερβολικά καλή» στη δουλειά σας;

Πώς θα αντιμετωπίσετε συναδέλφους που σας κάνουν να νιώθετε άσχημα επειδή δουλεύετε σωστά;

Μήπως είστε «υπερβολικά καλή» στη δουλειά σας;
Το σχολείο μπορεί να έχει τελειώσει, αλλά το συναίσθημα του «αγαπημένου μαθητή του δασκάλου» στη δουλειά εξακολουθεί να πονάει. Ίσως να σας αποκαλούν «σπασίκλα», «ξερόλα» ή τον άνθρωπο που κάνει τους υπόλοιπους να φαίνονται λιγότερο ικανοί μόνο και μόνο επειδή αποδίδετε καλά. Και ξαφνικά βρίσκεστε στη θέση του αμήχανου εφήβου που στέκεται στη γωνία ενός πάρτι, ενώ όλοι οι άλλοι δείχνουν να ταιριάζουν τέλεια.

 
Η αυτοαμφισβήτηση είναι φυσιολογική. Πριν όμως αποφασίσετε ότι το πρόβλημα είναι οι άλλοι, ρωτήστε τον εαυτό σας: Λειτουργείτε ως ομάδα; Μοιράζεστε απλόχερα την αναγνώριση; Γιορτάζετε τις επιτυχίες των συναδέλφων σας; Συνεργάζεστε και δίνετε χώρο στους άλλους να λάμψουν; Αν όχι, ίσως να έχετε ένα πεδίο βελτίωσης. Μικρές αλλαγές στη στάση σας μπορούν να αλλάξουν τη συνολική ατμόσφαιρα.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης