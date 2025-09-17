Μήπως είστε «υπερβολικά καλή» στη δουλειά σας;
Πώς θα αντιμετωπίσετε συναδέλφους που σας κάνουν να νιώθετε άσχημα επειδή δουλεύετε σωστά;
Το σχολείο μπορεί να έχει τελειώσει, αλλά το συναίσθημα του «αγαπημένου μαθητή του δασκάλου» στη δουλειά εξακολουθεί να πονάει. Ίσως να σας αποκαλούν «σπασίκλα», «ξερόλα» ή τον άνθρωπο που κάνει τους υπόλοιπους να φαίνονται λιγότερο ικανοί μόνο και μόνο επειδή αποδίδετε καλά. Και ξαφνικά βρίσκεστε στη θέση του αμήχανου εφήβου που στέκεται στη γωνία ενός πάρτι, ενώ όλοι οι άλλοι δείχνουν να ταιριάζουν τέλεια.
Η αυτοαμφισβήτηση είναι φυσιολογική. Πριν όμως αποφασίσετε ότι το πρόβλημα είναι οι άλλοι, ρωτήστε τον εαυτό σας: Λειτουργείτε ως ομάδα; Μοιράζεστε απλόχερα την αναγνώριση; Γιορτάζετε τις επιτυχίες των συναδέλφων σας; Συνεργάζεστε και δίνετε χώρο στους άλλους να λάμψουν; Αν όχι, ίσως να έχετε ένα πεδίο βελτίωσης. Μικρές αλλαγές στη στάση σας μπορούν να αλλάξουν τη συνολική ατμόσφαιρα.
