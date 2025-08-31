Autumn Nails: Πώς θα δώσετε ένα φθινοπωρινό twist στο κλασικό γαλλικό μανικιούρ
Autumn Nails: Πώς θα δώσετε ένα φθινοπωρινό twist στο κλασικό γαλλικό μανικιούρ

Η πιο κομψή και stylish επιλογή για τους επόμενους μήνες.

Autumn Nails: Πώς θα δώσετε ένα φθινοπωρινό twist στο κλασικό γαλλικό μανικιούρ
Αν έπρεπε να ξεχωρίσουμε μία από τις τάσεις που επικρατούν το τελευταίο διάστημα στο μανικιούρ, αυτή θα ήταν μάλλον το γαλλικό με χρώμα, αντί για το κλασικό λευκό βερνίκι στο τελείωμα των νυχιών. Το nail-art αυτό πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια στις ζωές μας με αμέτρητες και εξαιρετικά δημιουργικές παραλλαγές. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να το διαπιστώσετε είναι να ανοίξετε το Instagram, το Tik Τοκ ή το Pinterest και να εμπνευστείτε από τις αμέτρητες φωτογραφίες με γαλλικό μανικιούρ σε διαφορετικά χρώματα, σχέδια και σχήματα.

