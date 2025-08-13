H βασιλική οικογένεια της Ισπανίας κάνει διακοπές στην Ελλάδα
H βασιλική οικογένεια της Ισπανίας κάνει διακοπές στην Ελλάδα
Σύμφωνα με τις πληροφορίες διαμένουν στην ιδιοκτησία ενός άλλου βασιλικού ζεύγους.
Οβασιλιάς Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια και οι κόρες τους, πριγκίπισσες Λεονόρ και Σοφία, βρέθηκαν τις τελευταίες μέρες στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ισπανική βασιλική οικογένεια επέλεξε να μείνει σε μία ιδιωτική έπαυλη που ανήκει στο βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας, αποφεύγοντας τα φώτα της δημοσιότητας.
Η είδηση για το ταξίδι του βασιλιά Φελίπε και της οικογένειάς του στην Ελλάδα έγινε γνωστή πρώτα από το mujerhoy.com, που επικαλείται δημόσια δεδομένα από τις πτήσεις της ισπανικής βασιλικής οικογένειας.
Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια φαίνεται να απολαμβάνουν μια ιδιωτική οικογενειακή απόδραση, αξιοποιώντας τις βασιλικές τους διασυνδέσεις για την επιλογή της διαμονής τους.
Το ισπανικό Hola! ανέφερε ότι το αεροσκάφος Falcon της ισπανικής βασιλικής οικογένειας πέταξε από την Ισπανία στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα, υποδηλώνοντας μια βασιλική απόδραση στη χώρα μας.
