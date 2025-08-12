Η συγγραφέας του «Υπερτουρισμού» στο Marie Claire: «Στην Ιταλία πωλούν σε τουρίστες εμπειρίες όπως "μιλήστε με τους γείτονες"»

Η ανεξάρτητη ερευνήτρια και δημοσιογράφος Sarah Gainsforth μάς μίλησε με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου της σε ελληνική μετάφραση του Παναγιώτη Ιωάννου, καθηγητή Ιστορίας της Τέχνης, απαντώντας σε ερωτήματα όπως: Μήπως τελικά ο τουρισμός δεν γεννά πλούτο αλλά τον στερεί από τους πολλούς; Υπάρχει βιώσιμος τρόπος να ταξιδεύουμε;