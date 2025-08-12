Μαντόνα για παιδιά Γάζας: «Άγιε Πατέρα, μόνο σε εσένα δεν μπορεί κανένας να αρνηθεί την είσοδο»
«Η πολιτική δεν μπορεί να φέρει αλλαγή»
Σε μια νέα ανάρτησή της η Madonna εστιάζει σε μια μεγάλη τραγωδία του καιρού μας, τον θάνατο παιδιών από την πείνα στη Λωρίδα της Γάζας, με αφορμή τα γενέθλια του γιου της, Rocco.
