Κάιλι Τζένερ: Οι φωτογραφίες από τα γενέθλιά της - Πώς της ευχήθηκαν οι αδερφές της

Την Κυριακή, 10 Αυγούστου, η ιδρύτρια της Kylie Cosmetics έκλεισε τα 28 της χρόνια και το γιόρτασε με ένα ιδιαίτερο δείπνο που διοργάνωσε η αδελφή της, Kendall Jenner, με την καλή φίλη της Hailey Bieber.Η επιχειρηματίας ανήρτησε φωτογραφίες από την κομψή διαρρύθμιση στο Instagram Stories, μεταξύ των οποίων και μία εικόνα με ένα μακρύ τραπέζι σε μονοπάτι με χαλίκι, μπροστά από το σπίτι, καθώς και κοντινό πλάνο της διακόσμησης: κόκκινα και λευκά λουλούδια, αναμμένα κεριά, βατόμουρα και ντομάτες στο κέντρο, μαζί με πιάτα και πετσέτες διακοσμημένα με κόκκινα λουλούδια.«Έχω την καλύτερη αδελφή, @kendalljenner», έγραψε στην ανάρτηση όπου φαίνεται πως φορούσε ένα μαύρο δαντελένιο μπλουζάκι τύπου bardot.Η σταρ των Kardashians δημοσίευσε επίσης φωτογραφία από την τεράστια τούρτα γενεθλίων της, διακοσμημένη με βατόμουρα και μαργαρίτες, καθώς και βίντεο όπου σβήνει τα κεριά της στο τραπέζι, καθισμένη δίπλα στη Hailey, που κατέγραψε τη στιγμή. Στο μεταξύ, η διοργανώτρια ανήρτησε φωτογραφία από τα πιάτα που σερβιρίστηκαν, τα οποία ετοίμασε η σεφ Khristianne U, και περιλάμβαναν φριτάτα, ελιές, πίτα και σαλάτα με ντομάτα και καλαμπόκι.