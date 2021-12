Τι απαντά ο Κρις Νοθ στις κατηγορίες για κακοποίηση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Και ενώ το τηλεοπτικό κοινό δεν έχει προλάβει να συνέλθει από το σοκ του θανάτου του Mr. Big στο And Just Like That, η είδηση που θέλει τον Chris Noth, τον ηθοποιό που υποδύεται τον αγαπημένο χαρακτήρα, να κατηγορείται για κακοποίηση δύο γυναικών έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία, αφού η εικόνα που έχει χτίσει μοιάζει να είναι η τέλεια.