Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

άνε σχεδόν 11 χρόνια από όταν η Sophia Loren εμφανίστηκε τελευταία φορά στη μεγάλη οθόνη και συγκεκριμένα στην ταινία My House Is Full of Mirrors. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι η 86χρονη ηθοποιός παραιτήθηκε από την υποκριτική, όπως τουλάχιστον είχε δηλώσει το 2016 σε συνέντευξή της στο W το 2016: «Η πιθανότητα πρέπει να προκύψει από ένα ρόλο που μου αρέσει και που είναι αληθινός για μένα τώρα», είχε δηλώσει τότε, επισημαίνοντας ότι ακόμη δείχνει όμορφη.Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr